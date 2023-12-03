ترفيه عائلي وأفلام وثائقية.. رؤية مختلفة لقضية المناخ فى المنطقة الخضراء بـCOP28

رسالة دبي – شعبان هدية

ترفيه وأفلام وخيارات متنوعة للأطعمة والمشروبات تتضمن أطباقاً من مختلف المطابخ العالمية، ومجموعة متنوّعة من الخيارات النباتية المقدّمة في حدائق شاحنات الطعام المتنقلة.. ليست "ديزني لاند" ولكنها المنطقة الخضراء في COP28 .

وفي قلب المنطقة الخضراء تجولت "اليوم السابع" فوجدت فعاليات بشكل مختلف ليست الجلسات والمناقشات والمفاوضات بطبعها الجاف ولكننا شاهدنا الترفيه والتعليم، فيما تتيح الأفلام الوثائقية الملهِمة التي سيتم عرضها أمام الأسر كفرصة الاطلاع على أبرز المبادرات البيئية.

رؤية ملهمة لغرس قيم العمل المناخي والبيئي لدى الأطفال والشباب والعائلات تقدمها المنطقة الخضراء التي لن تخل كذلك من حصة لدعمي العمل المناخي وإمكانية المشاركة في مناقشات تتناول موضوعات التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين وغيرها.

هناك في قلب المنطقة الخضراء ستجد "الكيبولان"، وهي أول قاعة طعام متخصّصة بالمطاعم الإفريقية في العالم، ووجبات ووجبات نباتية وصحية من مختلف المطابخ العالمية وأماكن ترفيه يشارك فيها أكثر من 90 مطعماً ومقهى وتقدم مجموعةً من الفعاليات الممتعة والملهمة المصمّمة خصيصاً للأسر والأفراد المهتمين بالعمل المناخي غدا الاثنين 4 ديسمبر.

وحسب بيان لرئاسة COP28 يمكنك إذا كنت زائرا لنتاول المقبلات والمشويات وتناول قهوتك قي مطاعم مثل مطعم "أسيمبلي" للمقبلات والمشويات، ومقهى "ألِف"، ومقهى "بي إكس بي"، بالإضافة إلى أربع حدائق تضمّ شاحنات طعام متنقلة.

أيضا هناك مقهى "كيو كوفيه"، ومطعم "هايد أواي"، ومطعم "ريفورم"، ومطعم "توست"، وغيرها، حيث يمكن الاستمتاع بأشهى هذه الخيارات المتاحة في المنطقة الخضراء، وأوصت اللجنة المنظمة لفعاليات المنطقة الخضراء بإجراء حجز مسبق فيها عبر تطبيق "إيت"، وبزيارة مزرعة مدينة إكسبو واكتشاف مجموعة المحاصيل والفواكه والخضروات المزروعة.

هذا ليس كل شيء حيث ستتضمّن فعاليات يوم 4 ديسمبر المنعقدة في المنطقة الخضراء المواضيع الجادة وهموم العمل المناخي ولكن في قالب فيلمي ومن بينها موضوع النفايات البلاستيكية: أكبر تحدّيات البشرية.

لن تبحث عن تفسير المصطلحات المناخية وأسماء المنظمات والتجمعات لكنك سترى الممثل ومنتج الأفلام الوثائقية التركي الشهير، إنجين آلتان دوزياتان، يتناول موضوع النفايات والجسيمات البلاستيكية الدقيقة في فيلمه الوثائقي الثاني الذي يتطرّق إلى تسليط الضوء على تحدّي التلوث البلاستيكي الذي يهدد الكائنات البحرية على مستوى العالم.

وقد دعمت شركة "سوكار" التركية، وبنك الإمارات دبي الوطني - دينيز بنك، وشركة "بي سي أس دي" التركية، جهود إنتاج هذا الفيلم الوثائقي. وفي هذا الإطار، ستعرض الفعالية المنعقدة من الساعة 1:00 وحتّى الساعة 1:45 ظهراً حلولاً مقترحة في مجال الاقتصاد الدائري.

فعالية ثانية تتعلق بالمناخ والإنسان ستشهدها المنطقة الخضراء تحاول فهم تداعيات تغير المناخ على الصحة العامة: وتتناول هذه الفعالية، التي تقام من الساعة 3:00 وحتّى الساعة 3:45 عصراً بتوقيت دبي، العلاقة بين تغير المناخ وصحة البشر.

فعالية سيراها الزائر في عرض لكلٌ من شركة "بي بي سي ستوري ووركس" (BBC StoryWorks) والتحالف العالمي للمناخ والصحة مجموعةً من الأفلام السينمائية التي تتناول التحدّيات القائمة والحلول المقترحة لتحسين حياة البشر على كوكب الأرض، وتسلّط الضوء على جهود المجتمعات لحماية أفرادها من تداعيات تغير المناخ.

الفعالية الثالثة "فرص محدودة" وتناقش الجلسة الأثر العميق للبحر في حياة البشر، وتعرض فيلماً وثائقياً يتناول تأثير البحر على وجود الإنسان وعاطفته ويؤكد على الدور الأساسي للبحار والمحيطات في تشكيل النظم البيئية ودورات التنوع البيولوجي الضرورية لاستمرار الحياة على كوكب الأرض. وتُعقد الجلسة من الساعة 4:20 وحتى 4:50 عصراً.

وفعالية رابعة هي "أصوات المحيط".. وهي أُمسية من أجل المحيطات، تقام الفعالية برعاية شريكين من المنظمات غير الحكومية العالمية هما "جمعية المحافظة على الحيتان والدلافين" و"أوشانك غلوبال"، وتستعرض تجربة استثنائية آسرة بعنوان "أصوات المحيط"، كما تتضمن الأُمسية عروضاً فنية متنوعة تشمل إلقاء أشعار بلغتين ومعزوفات موسيقية إلى جانب عرض لصور بحرية للدعوة إلى الحفاظ على المحيطات والاستفادة من حكمة وأساليب الشعوب الأصلية في حماية الطبيعة والبيئة. تُعقد الأمسية بدءاً من الساعة 7 مساءً وحتى 8 مساءً.

وإلى جانب الفعاليات العائلية، تستضيف المنطقة الخضراء في COP28 مجموعة متنوعة من الفعاليات الموجهة لداعمي العمل المناخي تركز على موضوعات التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين والإشراف والمتابعة.

ومن أبرز الفعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة التي توفر منصة عالمية تجمع بين المنطقتين الزرقاء والخضراء من خلال عقد مناقشات حول السُبل الكفيلة بتحفيز العمل المناخي بين الأطراف المعنية والمفوَّضين المراقِبين والجمهور.

وكذلك فعالية "استعادة الثقة في أسواق الكربون الطوعية" ، وتهدف للاتفاق على وضع إطار عمل شامل يتمتع بالنزاهة عبر كافة جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأسواق الكربون الطوعية. وسيقدم دليل واضح للشركات التي تبدأ رحلتها نحو الحياد المناخي.

وتُعقد أيضا فعالية "تعزيز التمويل المُستدام وأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"، حيث تهدف الإمارات الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ إلى معالجة نقص التمويل عن طريق تحفيز أسواق رأس المال المستدامة والخضراء في المنطقة والاستفادة من الزخم الذي بناه COP28 لتعزيز دور دولة الإمارات كمركز إقليمي للتميز في مجال التمويل الأخضر والمستدام. وسيعلن العديد من الشركاء والجهات المعنية عن مجموعة من المبادرات الرئيسية التي ستتم مناقشة دورها في تحفيز نمو السوق الإقليمية لتمويل العمل المناخي المستدام.

وستعقد ايضا غدا الاثنين بالمنطقة الخضراء فعالية "أصوات ومشروعات: المرأة تتصدر مواجهة تغير المناخ" والتي ستناقش أهمية دور المرأة في عمليات صنع القرار وصياغة حلول مناخية شاملة وفعالة.

وضمن الفعاليات "إدارة الانتقال إلى الحياد المناخي: من موجة العمل التطوعي إلى وضع الأسس العالمية للاقتصاد" في مجلس جناح المرأة، لمناقشة دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف البيئية وتعزيز الحوار العالمي حول الإشراف والمتابعة، وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات والقوانين والحلول المبتكرة لدفع عملية التغيير الإيجابي.

وفعاليات أخرى هي "تمهيد الطريق للوصول إلى الحياد المناخي"، وفعالية "تمويل الاقتصاد المناخي الجديد"، وفعالية "تنمية المهارات الخضراء من أجل سلاسل توريد مستدامة".