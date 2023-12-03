اليوم السابع
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انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض المناطق في الدقهلية غدا

الأحد، 03 ديسمبر 2023 08:11 م
انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض المناطق في الدقهلية غدا انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية - محمدالحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه غدا الاثنين، بداية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، عن مدينة تمى الأمديد.
 
وحدد البيان الصادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، المناطق التي تشملها عملية الإنقطاع حيث جاءت كالتالي "الوحدة المحلية بالصلاحات - جزء من مركز تمى الأمديد"، وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط 800 مم بولى إيثيلين ميت فارس. 
 
وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب حتي عودة المياه بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة.
 
 
 
 






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أماكن انقطاع المياه




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