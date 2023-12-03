وفتحت اللجنة أبوابها فى التاسعة من صباح اليوم وشهدت إقبالا كثيفا من قبل الناخبين وخصوصا أن اليوم يوافق عطلة رسمية أسبوعية في لبنان.
وحضرت أسر بأطفالها من أجل المشاركة في الانتخابات حاملين أعلام مصر وصورا تعبر عن دعم الدولة المصرية في المرحلة الراهنة ومرددين هتافات تعبر عن فخرهم بالانتماء لمصر.