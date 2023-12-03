اليوم العالمى لذوى الهمم.. انتبه هذه العلامات تدل على أن طفلك لديه إعاقة

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم اليوم الأحد، باليوم العالمي لذوى الهمم، للتوعية بمشكلاتهم، ويتطلب اكتشاف الإعاقة لدى الطفل مراقبة دقيقة لسلوكه ومعالم نموه ومهارات التواصل، وفي حين أن كل طفل فريد من نوعه، إلا أن العلامات المشتركة قد تشير إلى الحاجة إلى مزيد من التقييم، ويلعب الآباء والأمهات دورًا حاسمًا في التعرف على هذه العلامات في وقت مبكر لضمان التدخل والدعم في الوقت المناسب لنمو أطفالهم.

وبحسب موقع times India نتعرف على العلامات التى تدل على أن الطفل لديه إعاقة وتشمل: المعالم التنموية

تتبع معالم طفلك مثل المشي والتحدث والتفاعلات الاجتماعية، ويمكن أن يكون التأخير في تحقيق هذه المعالم مؤشرا على وجود مشاكل تنموية.

مهارات التواصل

انتبه لقدرات التواصل لدى طفلك. قد تكون محدودية الكلام أو غيابه، وصعوبة الفهم أو التعبير عن أنفسهم، والتحديات في التفاعلات الاجتماعية، علامات حمراء.

الأنماط السلوكية

راقب سلوك طفلك في المنزل وفي البيئات الاجتماعية. السلوكيات غير العادية مثل الحركات المتكررة، أو التركيز الشديد على أشياء معينة، أو صعوبة التكيف مع التغييرات قد تشير إلى الحاجة إلى مزيد من التقييم.

التفاعلات الاجتماعية

لاحظ كيف يتفاعل طفلك مع الآخرين. قد تكون صعوبة تكوين صداقات، أو عدم الاهتمام باللعب مع الأقران، أو التحديات في فهم الإشارات الاجتماعية، علامات على مشاكل النمو الاجتماعي.

التفاعلات الحسية

قد يُظهر الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة حساسيات تجاه المحفزات الحسية. انتبه إلى ردود أفعالك تجاه الأضواء والأصوات والملمس والروائح. يمكن أن يكون النفور الشديد أو البحث عن تجارب حسية معينة مؤشراً على تحديات المعالجة الحسية.

المهارات الحركية الدقيقة والإجمالية

تقييم المهارات الحركية لطفلك. قد يتطلب التأخر في المهارات الحركية الدقيقة (مثل الإمساك بالأشياء) أو المهارات الحركية الإجمالية (مثل المشي) الاهتمام.

تراجع المهارات

كن متيقظًا لأي تراجع في المهارات المكتسبة سابقًا، إذا فقد طفلك القدرات التي كانت لديه من قبل، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة أساسية.

غريزة الوالدين

ثق بغرائزك كوالد، إذا شعرت أن هناك شيئًا ما قد يكون خاطئًا أو أن طفلك لا يتقدم كما هو متوقع، فاطلب المشورة الطبية،إذا لاحظت علامات متعددة أو كانت لديك مخاوف بشأن نمو طفلك، فاستشر أطباء الأطفال يمكن أن يؤدي الاكتشاف والتدخل المبكر إلى تحسين النتائج بشكل كبير بالنسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.