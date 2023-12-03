وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه تم جمع الحطام من قبل صيادين محليين، وفقًا لبلدة ياكوشيما، بعد سقوط الطائرة يوم الأربعاء الماضي خلال تدريب بالقرب من البلدة الجزيرة.

وأفادت قيادة العمليات الخاصة بالقوات الجوية الأمريكية بأن عملية البحث والإنقاذ التي أجريت بالتعاون مع قوات الدفاع اليابانية وخفر السواحل، بالإضافة إلى متطوعين مدنيين، مستمرة وتظل أولوية قصوى كما يشارك في عمليات البحث حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون وجناحها الجوي وأصول أخرى وغواصين.

وقال الجنرال توني بورنفيند، قائد العمليات الخاصة بالقوات الجوية، في بيان: "ينصب تركيزنا على تمكين عملية البحث والإنقاذ المستمرة والمكثفة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بينما يجري التحقيق في سبب الحادث ".

تجدر الإشارة إلى أن اليابان أوقفت أسطولها من طائرات أوسبري في الوقت الحالي كما طلبت من الولايات المتحدة، حليفتها الأمنية، عدم إجراء رحلات جوية من طراز أوسبري باستثناء عمليات البحث والإنقاذ.