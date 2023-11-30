فقدان 7 من القوات الجوية الأمريكية بعد تحطم طائرة عسكرية في اليابان

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أعلن خفر السواحل في اليابان، عدم رصد أي مؤشرات بعد بشأن سبعة من أفراد القوات الجوية الأمريكية فقد أثرهم عند تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري"، قرب جزيرة ياكوشيما في جنوب اليابان.



وقال خفر السواحل -في بيان بعد أكثر من 24 ساعة على الحادث- "لم يتم الحصول على أي أدلة تتعلق بالأشخاص المفقودين"..حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس.



وأشار إلى أنه تم العثور على شخص فاقد للوعي في البحر وتوفي في وقت لاحق بعد تحطم الطائرة، ولكن لم يتم العثور على أي من السبعة الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة.



وأضاف أن فرق الإنقاذ أجرت عملية بحث غوص، بعدما رصد السونار جسما تحت الماء "ولكن تم العثور على صخور فقط في قاع البحر"، مضيفا أن العملية ستتواصل غدا الجمعة.



وتحطمت الطائرة وعلى متنها ثمانية أشخاص وقالت قيادة العمليات الخاصة بالقوات الجوية الأمريكية إن الطائرة كانت في "مهمة تدريب روتينية" خارج قاعدة يوكوتا الجوية في اليابان، وأن "سبب الحادث غير معروف حاليا".