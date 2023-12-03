المصريين الأحرار بأسوان يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أسوان - عبد الله صلاح

أكد المشاركون فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمه حزب المصريين الأحرار بأسوان اليوم، والذى عقد تحت عنوان " المشاركة في الإنتخابات الرئاسية واجب وطنى"، على دعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء بالجمهورية الجديدة.

وشهد المؤتمر، حضور قيادات حزب المصريين الأحرار، بقيادة الدكتور أحمد غلاب الأمين العام للحزب بأسوان، وأشرف صابر عضو الهيئة العليا للحزب بالصعيد وممثلى القيادات الدينية، والبرلمانية والحزبية الكيانات الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي و ممثلي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى.

وبدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الوطنى وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم رحب الدكتور أحمد غلاب أمين عام الحزب بالحضور وأكد الدكتور أحمد غلاب على حب أهالى أسوان للرئيس السيسى كما وجه الحضور رسالة حب وتأييد للرئيس لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، بعد أن استعادة الدولة المصرية هيبتها والعمل الجاد على تثبيت أركانها من أجل إعادة مكانتها إقليميا وعربيا وأفريقيا.

وتناول غلاب فى كلمته، جهود حزب المصريين الأحرار فى دعم وتثبيت أركان الجمهورية الجديدة، منذ نشأته عام 2011 ، فضلا عن النهوض بمصرنا الحبيبة والعمل على كونها وطن يتساوي فيه جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات دون أى شكل من أشكال التمييز.

ووجه الدكتور أحمد غلاب، دعوته لجموع المواطنين للمشاركة الفعالة والإيجابية في العملية الانتخابية لاختيار رئيس مصر القادم.ومما لاشك فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أن أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهناك ترحيب واسع المدي بين مختلف الأطياف السياسية والشعبية ،وجاء ذلك تلبية واستجابة لنداء ملايين المواطنين الذين خرجوا فى كل ميادين الجمهورية لمطالبته بالترشح للانتخابات الرئيسية عام 2024، مؤكدين أن الرئيس السيسي هو الأجدر لهذه المرحلة لاستكمال سلسلة الإنجازات واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

كما جدد الحزب العهد مع الرئيس باستكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز التحديات، وتثبيت أركان الدولة حفاظًا على وطننا العظيم قويا شامخا بعيدا عن المخاطر التي تحف بنا.

وأضاف أشرف صابر عضو الهيئة العليا للحزب بالصعيد أن تعددية المرشحين في السباق الرئاسى ما هو إلا دليل قاطع للحياة ديمقراطية الحقيقية التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

كما وجه دعوته لمبايعة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية قادمة من أجل الحفاظ علي مستقبل أبناءنا والأجيال القادمة.