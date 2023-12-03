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المصريون بنيويورك يصوتون بالانتخابات الرئاسية رغم الأمطار

الأحد، 03 ديسمبر 2023 07:08 م
المصريون بنيويورك يصوتون بالانتخابات الرئاسية رغم الأمطار بـ"الشماسى" المصريون بنيويورك يصوتون بالانتخابات الرئاسية رغم الأمطار
كتب محمود راغب

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وصل منذ قليل عدد كبير من أبناء الجالية المصرية فى نيويورك للقنصلية المصرية بنيويورك، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى اليوم الثالث والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج. 
 
ورغم الطقس السيئ وتساقط الأمطار توافد أبناء الجالية المصرية فى نيويورك، أمام القنصلية بـ"الشماسى" للاحتماء من الأمطار أثناء ممارسة حقهم الدستورى واختيار رئيس دولتهم .
 
وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
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 بـ"الشماسى" المصريون بنيويورك يصوتون بالانتخابات الرئاسية    
 
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بـ"الشماسى" المصريون بنيويورك يصوتون بالانتخابات الرئاسية رغم الأمطار  
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بـ"الشماسى" المصريون بنيويورك يصوتون بالانتخابات الرئاسية رغم الأمطار  
 






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