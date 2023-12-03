المسلمون فى الولايات المتأرجحة يتعهدون بالتخلى عن بايدن فى انتخابات 2024

كتبت ريم عبد الحميد

تعهد قادة المسلمين فى عدد من الولايات الأمريكية المتأرجحة بسحب دعمهم للرئيس جو بايدن، وذلك خلال مؤتمر عقد أمس، السبت بالقرب من ديترويت، وذلك بسبب رفضه الدعوة لوقف إطلاق النار فى غزة.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن الديمقراطيين فى ميتشيجان قد حذروا البيت الأبيض بأن تعامل بايدن مع حرب إسرائيل على غزة يمكن أن يكلفه دعم كبير بين العرب الأمريكيين بما يمكن أن يغير نتيجة انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

وتجمع قادة المسلمين من ولايات ميتشيجان ومينسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا خلف منبر كتب عليه " تخلوا عن بايدن، أوقفوا إطلاق النار الآن"، وذلك فى مدينة ديربورن بولاية ميتشيجان، وهى المدينة التي يوجد بها أكبر تجمع للأمريكيين العرب فى الولايات المتحدة.

وقال جيلانى حسين، الذى ساعد فى تنظيم المؤتمر، إن عدم استعداد بايدن للمطالبة بوقف إطلاق النار قد أضر بعلاقته بالمسلمين الأمريكيين بشكل لا يمكن إصلاحه. وأضاف ان الأسر والأطفال يتم القضاء عليهم بالكامل بأموال ضرائبنا، مضيفا أن ما نشهده اليوم هو مأساة تلو مأساة.

وقال حسين لأسوشيتدبرس إن الغضب بين المسلمين يتجاوز كونهم مسلمين، ومن بين الأشياء التي تجعلنا أكثر غضبا هي حقيقة أن أغلبنا قد صوت بالفعل للرئيس بايدن. وأشار إلى أن احد القادة الدينيين سأله: كيف يمكن أن أحصل على بطاقة التصويت الخاصة بى لانتخابات 2020 حتى يمكننى ان أدمرها.

وكان أندرو باتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، قد قال فى وقت سابق إن إدارة بايدن قد ضغطت من أجل وقفات إنسانية للقتال من أجدل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفا أن القتال ضد ما أسماه "سم معاداة السامية والوقوف بجانب حق إسرائيل السيادى للدفاع عن نفسها كان دائما من بين القيم الأساسية للرئيس جو بايدن".

ولفتت أسوشيتدبرس إلى أن ميتشيجان وويسكونسن وبنسيلفانيا كانت من العناصر الهامة لما أطلق عليه " الجدار الأزرق" للولايات التي أعادها بايدن إلى صف الديمقراطيين، وساعدته على الفوز بالبيت الأبيض فى 2020. وهناك 3.35 مليون أمريكى يعرفون أنفسهم كمسلمين يمثلون 1.1% من تعداد السكان، ويميلون لتأييد الديمقراطيين، وفقا لمركز بيو البحثى.