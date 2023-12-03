الفصائل الفلسطينية تعلن تفجير نفق في غزة بداخله جنود إسرائيليون

وذكرت الفصائل الفلسطينية في بيان أن "المقاتلين فجروا نفقا مفخخا كان يضم وحدة مشاة إسرائيلية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات".