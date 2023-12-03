اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 08:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الفصائل الفلسطينية تعلن تفجير نفق في غزة بداخله جنود إسرائيليون

الأحد، 03 ديسمبر 2023 07:01 م
الفصائل الفلسطينية تعلن تفجير نفق في غزة بداخله جنود إسرائيليون الوضع فى غزة
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها فجرت نفقا ملغما في مدينة غزة فيه قوات إسرائيلية.
 
وذكرت الفصائل الفلسطينية في بيان أن "المقاتلين فجروا نفقا مفخخا كان يضم وحدة مشاة إسرائيلية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات".
 
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ هجمات ضد أهداف لالفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن "الجيش بدء العمليات البرية شمالي خان يونس"، مشيرة إلى بدء التوغل، جنوبي غزة، ضمن العملية العسكرية البرية في القطاع.

 
وأعلنت إذاعة الجيش، في وقت سابق اليوم، إصابة 11 اسرائيليا غالبيتهم من الجنود في منطقة بيت هليل شمالي إسرائيل إثر سقوط صاروخ.
 
 






الفصائل الفلسطينية

غزة

الحرب فى غزة

الاحتلال الاسرائيلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة