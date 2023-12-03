الصحة في غزة: 316 شهيدًا جراء مجازر الاحتلال خلال الساعات الماضية

كتب محمد عبد المجيد

قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة، عن سقوط 316 شهيدا جراء مجارز الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال الساعات الماضية، مضيفا أنه تم استشهاد 281 من الكوادر الطبية في القطاع في العدوان الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث باسم الصحة فى قطاع غزة فى مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية‘ أن الاحتلال الإسرائيلي يستجوب أعضاء الكوادر الطبية في القطاع تحت التعذيب، مؤكدا على أنه لا تعمل فى القطاع إلا 4 مستشفيات كبرى فقط بجنوب القطاع.

وأكد أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الأسلحة المحرمة دوليا في القطاع.