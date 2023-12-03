اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة في غزة: 316 شهيدًا جراء مجازر الاحتلال خلال الساعات الماضية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:48 م
الصحة في غزة: 316 شهيدًا جراء مجازر الاحتلال خلال الساعات الماضية الدمار فى قطاع غزة
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة، عن سقوط 316 شهيدا جراء مجارز الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال الساعات الماضية، مضيفا أنه تم استشهاد 281 من الكوادر الطبية في القطاع في العدوان الإسرائيلي. 
 
وأضاف المتحدث باسم الصحة فى قطاع غزة فى مداخلة هاتفية للقاهرة الإخبارية‘ أن الاحتلال الإسرائيلي يستجوب أعضاء الكوادر الطبية في القطاع تحت التعذيب، مؤكدا على أنه لا تعمل فى القطاع إلا 4 مستشفيات كبرى فقط بجنوب القطاع. 
 
وأكد أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة، على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الأسلحة المحرمة دوليا في القطاع. 
 






غزة

قطاع غزة

قصف غزة

فلسطين

غزه الان

القاهرة الإخبارية

العدوان على غزة

حرب غزة

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي

قطاع غزه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة