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الجالية المصرية فى قبرص تصوت فى انتخابات الرئاسة لليوم الثالث.. بالأعلام

الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:17 م
الجالية المصرية فى قبرص تصوت فى انتخابات الرئاسة لليوم الثالث.. بالأعلام الجالية المصرية فى قبرص - انتخابات الرئاسة
كتبت شيماء بهجت

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صوت أبناء الجالية المصرية فى قبرص فى اليوم الثالث لانتخابات المصريين فى الخارج، ورفعوا الأعلام وسط مشاهد من البهجة والأجواء الإيجابية.

انتخابات المصريين فى قبرص
انتخابات المصريين فى قبرص

 

وشهدت سفارة مصر فى قبرص إقبالا متزايدا على مدار الساعات الماضية، في ثالث أيام تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والذي يستمر حتى اليوم الأحد.

قبرص
قبرص

 

وشهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.







تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

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الانتخابات الرئاسية في الخارج

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