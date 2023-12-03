التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تلقت 1792 شكوى وحل 78.9 % منها

كتب على عبد الرحمن

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم تقريراً مُفصلاً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر نوفمبر 2023 فى حل شكاوى المواطنين الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة فى عدد من الملفات الهامة التى تعمل عليها المبادرة ومنها القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها مبادرة " صوتك مسموع " ، التى تساهم بدور كبير فى حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع المحافظات و الجهات المختصة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الصدد.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مبادرة "صوتك مسموع " تلقت منذ انطلاقها فى عام 2018 وحتى شهر نوفمبر 2023 عدد 749 ألفا و627 رسالة، تضمنت 122 ألفا و 849 شكوى، تم حل أكثرمن 120 ألف شكوى بنسبة 97,8%، وجارى حل 2764 شكوى، مشيراً إلى أن المبادرة حققت معدلات مرتفعة فى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، وفقًا لأخر تقرير صادر حول جهودها خلال الشهر الماضى.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن "صوتك مسموع" استقبلت خلال شهر نوفمبر 2023 عدد 15,7 ألف رسالة منها 1792 شكوى، تم الاستجابة لـ 1432شكوى منها بنسبة 78,9%، وجارى حل 360 شكوى، وشدد " آمنة " على تأكيد على سياسة الوزارة فى التعامل بجدية مع كافة الشكاوى الواردة إلى " صوتك مسموع" ، مؤكداً انها تعمل طوال الوقت على إيجاد حلول جذرية لأى من المشكلات التى ترد إليها لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن التقرير أوضح أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى الشكاوى الخاصة بالقمامة حيث بلغ عددها 609 شكوى، يليها الإشغالات بعدد 536 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ 305 شكوى، وبلغ عدد شكاوى التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 279 شكوى، إضافة إلى 63 شكوى خاصة بتعريفة ركوب السيارات وزيادة الأسعار ، وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المبادرة تلقت خلال شهر نوفمبر 2023 من خلال قنواتها المتعددة والمتنوعة عدد 12,6 ألف رسالة عن طريق الواتس آب تضمنت 1469 شكوى تم حل 1152 شكوى منها بنسبة 78,4% وجارى حل 317 شكوى، وتلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك 3675 رسالة من المواطنين تضمنت 318 شكاوى تم حل 276 شكوى منها بنسبة 86,8 % وجار حل 42 شكوى، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 88 ألفا و208 متابع، كما تلقت المبادرة عبر البريد الإلكترونى عدد 17 رسالة تضمنت 5 شكاوى تم حل 4 شكاوى منها، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 449 اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وتم توجيهها للجهات المختصة، مشيراً إلى أن تعدد وتنوع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بالمبادرة ساهمت فى زيادة قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف الفئات حيث يستطيع كل منهم استخدام الوسيلة التى تناسبه لعرض مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها.

ووجه اللواء هشام آمنة فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين الواردة اليها وسرعة حسمها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن فى الإدارة المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتم التعامل مع الشكاوى الواردة سواء من حيث الاستجابة المباشرة أو إحالة الأمر إلى الجهات المعنية أو صعوبة الاستجابة لتعارضه مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشكاوى يتم بشكل دقيق وفى أسرع وقت ممكن ويتم التواصل المباشر مع أصحابها.

يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم شكواهم ومقترحاتهم والتواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة، وهى رقم " الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo)والبريدالإلكترونى Info@mld.gov.eg .