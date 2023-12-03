البنتاجون: نفوذ الصين وروسيا يشكل التهديد الرئيسى على أمننا القومى

وكالات

أعلن مدير القيادة السيبرانية الأمريكية الجنرال، بول ناكاسوني، السبت، أن نفوذ روسيا والصين في نصف الكرة الغربي يشكل التهديد الرئيسي على أمن الولايات المتحدة على المدى الطويل.

وأضاف: "أمننا القومي ورفاهنا الوطني وهويتنا الوطنية ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه المنطقة. أحيانا ننسى ذلك".

وشدد على أن الولايات المتحدة يجب أن تعمل بشكل أوثق مع الشركاء في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك إرسال "فرقها السيبرانية" إلى دول أخرى تطلب المساعدة من واشنطن.

واعتبر أنه من المهم تجديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، والتي من شأنها أن تسمح لوكالة الأمن القومي بجمع البيانات الشخصية من الأجانب، مثل رسائل البريد الإلكتروني وسجلات الهاتف.