اعترافات لصوص الدراجات النارية ببنى سويف: نفذنا 9 جرائم سرقة سابقة

كتب سليم على

أدلى 3 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في بنى سويف، تفيد تكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمون ارتكبوا 9 جرائم سرقة سابقة بذات الأسلوب، وأن أحدهما عميل سيئ السمعة تخصص نشاطه في بيع المسروقات، وبالضغط عليهم أرشدوا عن جميع المسروقات بحوزتهم، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.