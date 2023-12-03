احذر.. عناصر غذائية وفيتامينات نقصها يعرضك للإصابة بالسرطان

كتبت فاطمة ياسر

- فيتامين د عندما يتعرض الجسم لنقصان في نسبة - فيتامين سي يساعد على خلق مناعة قوية، لأنه مضاد للأكسدة، وبالتالي يحمي ويقلل من فرص الإصابة بالسرطان، ولكن عند نقصان نسبته يزداد الإصابة، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية به كالبرتقال، والجوافة والكيوى. - فيتامين هـ يعد أحد الفيتامينات الغنية بمضادات الأكسدة، وعند نقصان نسبته تزداد الإصابة بالسرطان، ولذا يمكنك تعويضه عن طريق تناول المكسرات. - فيتامين أ يحافظ علي صحة الجلد، والعين، ويقوي الجهاز المناعي، ولذا عند التعرض لنقصان نسبته يزداد الإصابة بسرطان الجلد، ولذا عليك تناول البطاطا والسبانخ. - حمض الفوليك عن نقصان نسبته يزداد الأمر سوءا، ويعرضك للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية به، كالورقيات الخضراء، والبقوليات. - الأوميجا3 يعرف أيضا بعنصر - الزنك الاهتمام بتغذية صحية متكاملة العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، تعد من أهم الحيل التي تحمي الجسم من الأمراض، وأبرزها السرطان، وخلال هذا التقرير سنتعرف على هذه العناصر الغذائية التي تزيد من تعرض الجسم للإصابة بهذا المرض اللعين وفقا لموقع timesofindia..عندما يتعرض الجسم لنقصان في نسبة فيتامين د، يزداد فرص الإصابة بسرطان البروستاتا لدي الرجال، والثدي والقولون، ولذا يمكنك التعرض بشكل يومي لأشعة الشمس المفيدة، بالإضافة إلي تناول الأطعمة الغنية به كالبيض والزبادي.يساعد على خلق مناعة قوية، لأنه مضاد للأكسدة، وبالتالي يحمي ويقلل من فرص الإصابة بالسرطان، ولكن عند نقصان نسبته يزداد الإصابة، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية به كالبرتقال، والجوافة والكيوى.يعد أحد الفيتامينات الغنية بمضادات الأكسدة، وعند نقصان نسبته تزداد الإصابة بالسرطان، ولذا يمكنك تعويضه عن طريق تناول المكسرات.يحافظ علي صحة الجلد، والعين، ويقوي الجهاز المناعي، ولذا عند التعرض لنقصان نسبته يزداد الإصابة بسرطان الجلد، ولذا عليك تناول البطاطا والسبانخ.عن نقصان نسبته يزداد الأمر سوءا، ويعرضك للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية به، كالورقيات الخضراء، والبقوليات.يعرف أيضا بعنصر زيت السمك ، لأن الأسماك تعتبر العنصر الغذائي الجيد له، ويجب تناول الأسماك بشكل دائم للحد من السرطان الناتج عن نقصان نسبتها في الجسم. يعد من العناصر الغذائية الرائعة، والمهمة لجسم الإنسان، وعن تقصان نسبتها يزداد الأمر سوء ويعرضك للإصابة بالسرطان، و لذا يمكنك تناول اللحوم الحمراء، والألبان ومشتقتها والمكسرات.

تعرض الجسم لنقصان نسبة هذه الفيتامينات يزداد لديه فرص الإصابة بالسرطان، ولذا يمكنك تعويض هذا الأمر عن طريق العناصر الغذذائية المرتبطة بكل عنصر، وعدم أخذ المكملات الغذائية الخاصة بهم إلا بعد إستشارة الطبيب.