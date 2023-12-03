وتمكن الكثيرون من أعضاء الجالية المصرية، وخاصة المقيمين في مدن وأقاليم تبعد أكثر من 500 كيلومتر عن العاصمة الرباط، من المشاركة والحضور بأعداد كبيرة إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري فى الانتخابات الرئاسية.

وفتحت السفارة المصرية بالرباط أبوابها لأعضاء الجالية لليوم الثالث على التوالي، مقدمة كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع.