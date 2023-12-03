وشهدت اللجنة الانتخابية بالكويت مع انطلاق الانتخابات الرئاسية خلال الثلاثة أيام توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت كما حرص المصريين ممن لهم حق التصويت في التواجد قبل فتح باب التصويت حيث أعتبرها المصريين في الكويت يوم عيد وواجب وطني يحرصون فيه على التواجد لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة الهامة والتاريخية للدولة المصرية .

تجدر الإشارة إلى أن الإنتخابات الرئاسية بالكويت انطلقت صباح أمس الأول الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الكويت المحلي واستمرت حتى التاسعة مساء اليوم /الأحد/.