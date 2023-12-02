مؤتمر جماهيرى لحزب حماة وطن بالشرقية لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات المقبلة

الشرقية فتحية الديب

نظم حزب حماة وطن بمحافظة الشرقية ، برئاسة الدكتور أشرف سعد سليمان، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بقرية الأسدية بمركز أبو حماد، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، ونائبة اللواء أحمد العوضي، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وتصدرت المرآة والشباب الصفوف الأولى بالمؤتمر لتأكيد تأييدهم المطلق للرئيس السيسي، مرددين الهتافات بنحبك يا سيسي، السيسي رئيسي، وتحيا مصر وإحنا وراك كمل المشوار، رافعين أعلام مصر وصور السيسي ولافتات التأييد مرددين الأغاني الوطنية التى الهبت مشاعر الحضور.

وقد بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، ثم قراءة آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي، عن إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة حكمه للنهوض بالبلاد.

وتحدث الدكتور أشرف سعد سليمان، أمين عام حزب حماة الوطن بالشرقية، إن الشرقية سوف تكون من أولى المحافظات في التصويت وتتصدر العرس الديمقراطي الذي سينطلق يوم 10 ديسمبر الحالي، وأن تأييد شعب الشرقية لن ياتي من فراغ بل لاقتناعهم بصدق وشجاعة ووطنية قائدهم الذي انقذ مصر من المخططات الشيطانية التى لا هدف لها سوي النيل من أمنها واستقرارها.

وتحدث الفريق جلال هريدي، أمين عام حزب حماة وطن، بقوله إن شعب مصر يقف خلف رئيسه وعلى قلب رجل واحد أمام التحديات الخارجية والداخلية، وإن خروج المواطنين للجان الانتخابات هي رسالة للعالم بأن المصريين لديهم القدرة والوعى لاختيار رئيسهم الذي لا بديل عنه وأشار إلى أن إنجازات الرئيس خلال 10 سنوات واضحة ولا ينكرها سوي الجاحد والحاقد على مصر.

وأعلن المشاركون في نهاية المؤتمر، تأييدهم ودعمهم الكامل غير المحدود للمرشح عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة التنمية، وللحفاظ على ما تم من إصلاحات وإنجازات، وصولاً إلى حلم الجمهورية الجديده.