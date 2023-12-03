إصابة 5 أشخاص فى حادث سير على طريق "بنى سويف- الفيوم"

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بشجرة على بنى سويف الفيوم، ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى المستشفى، واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من شعبان عبد العزيز شعبان 59 سنة، موظف بالطب البطري، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري و اشتباه كسر بالزراع الايسر ، فرج عبد العزيز شعبان 47 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، طه عبد الله محمود 44 سنة عامل مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج ، علي رمضان علي 40 سنة عامل مصاب جروح و كدمات متفرقة ، محمد مفتاح 45 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبه، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.