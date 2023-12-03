اليوم السابع
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الأحد، 03 ديسمبر 2023 03:10 م
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إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا

الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:41 م
إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا إسعاف أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، بطلقات نارية في مشاجرة بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.
 
وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لضبط المتهمين والسلاح المستخدم.
 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى طوخ لتلقي العلاح.






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