إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، بطلقات نارية في مشاجرة بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى طوخ لتلقي العلاح.