اليوم السابع
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محافظ قنا يمنح المنشآت غير المستوفية لإجراءات السلامة 15 يوما لاستكمالها

السبت، 02 ديسمبر 2023 05:32 م
محافظ قنا يمنح المنشآت غير المستوفية لإجراءات السلامة 15 يوما لاستكمالها اللواء اشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، منح الجهات الغير مستوفية لإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحافظة مهلة 15 يوما لاستكمالها وتلافى السلبيات الموجودة بها وإخطار القوى العاملة واللجنة بما تم بخصوصها، مشددا على إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المقصرين فى استكمال إجراءات السلامة والصحة المهنية بمختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمنشآت والمصالح الحكومية.

 
وشدد محافظ قنا خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل المادة الخاصة بأعمال السلامة والصحة المهنية فى جميع مواقع العمل من أجل حماية المنشآت والعاملين بها والمتعاملين معها ومنع تعرضهم للمخاطر.
 
وأوضح الداودي، أنه يتم تدريب مجموعة من العاملين فى كل جهة على اتخاذ الإجراءات التأمينية لضمان التأمين الذاتي لكل منشأة وتشكيل لجنة للمرور على جميع المنشآت الحكومية لدراسة المشاكل والمعوقات التى تمنع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من توافر جمع إجراءات الوقاية والسلامة والصحة المهنية بمختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالمحافظة.
 
 
 
 
 
 

 







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السلامة والصحة المهنية

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اخبار قنا




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