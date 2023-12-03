إصابة 10 أشخاص فى حادثى تصادم بالشرقية

حيث أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ربع نقل بميكروباص طريق " بلبيس- العاشر" أمام سيكم، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

فيما وقع الحادث الثاني بطريق " بلبيس- السلام" أمام كارثة العبور تجاه السلام، حيث أصيب 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وفى سياق متصل، أصيب عامل بسحجات بإصابات متنوعة، إثر سقوطه من أعلى سقالة بشارع القاعات بندر بلبيس، وتم نقله إلى المستشفى المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.