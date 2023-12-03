اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص فى حادثى تصادم بالشرقية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 11:23 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادثى تصادم بالشرقية حادث ميكروباص ارشيفية
الشرقية ـ فتحية الديب

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أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادثى تصادم نطاق  نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية

حيث أصيب 6 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ربع نقل بميكروباص طريق " بلبيس- العاشر" أمام سيكم، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

فيما وقع الحادث الثاني بطريق " بلبيس- السلام" أمام كارثة العبور تجاه السلام، حيث أصيب 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وفى سياق متصل، أصيب عامل بسحجات بإصابات متنوعة، إثر سقوطه من أعلى سقالة بشارع القاعات بندر بلبيس، وتم نقله إلى المستشفى المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

 

 

 

 







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