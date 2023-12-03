أسقف الكنيسة القبطية بشمال ألمانيا: شاركنا بالانتخابات رغم الطقس لأن مصر عزيزة

كتب محمد شرقاوى

أبرزت قناة "إكسترا نيوز"، توافد أبناء الجالية المصرية في ألمانيا على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

وقال الأنبا داميان أسقف الكنيسة القبطية بشمال ألمانيا، إننا جئنا من جميع أنحاء ألمانيا من أجل الإدلاء بأصواتنا، مع شعورنا بفرح كبير رغم الطقس البارد والمشوار الطويل والطرق الصعبة، لأن مصر عزيزة علينا جميعا.

وأضاف أن مصر لها وضع خاص في التاريخ وجغرافيا العالم وفي قلوبنا، وذكرت 690 مرة في العهد القديم والعهد الجديد، وشعب مصر شهير بالكرم واستضاف العائلة المقدسة نحو 3 سنوات و11 شهرا.