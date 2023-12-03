أخبار مصر.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اصطفاف الكثير من أبناء الجالية المصرية فى مختلف دول العالم أمام مقر اللجان الانتخابية للتصويت فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
المصريون بالخارج يواصلون التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة
اصطف الكثير من أبناء الجالية المصرية فى مختلف دول العالم أمام مقر اللجان الانتخابية للتصويت فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024.
الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت بالخارج دون مشاكل تؤثر على العملية الانتخابية
افتتاح مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم
وزارة التضامن: استخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل لذوى الإعاقة مجانا
رحبت وزارة التضامن الاجتماعي بزيارة وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لعدد من دور رعاية ذوي الإعاقة، بمناطق: المرج ومصر الجديدة"، حيث قاموا بإهداء الأطفال من أبناء تلك الدور هدايا عينية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
شيخ الأزهر: أوجه نداءً بل صرخة من رجل مسلم بسيط أوقفوا الحرب فى غزة.. فيديو
مسؤولون فلسطينيون: أكثر من 700 شهيد فى قطاع غزة خلال 24 ساعة
أعلن مسؤولون فلسطينيون، عن سقوط أكثر من 700 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
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