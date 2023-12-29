2023 عام الاكتشافات النفطية.. 51 كشفًا لإنتاج البترول و14 للغاز

كتبت ـ مروة الغول

شهد قطاع البترول خلال عام 2023، تحقيق 65 كشفًا جديدًا للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للبترول و14 للغاز، وذلك بمناطق فى الصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء، وتوقيع 14 عقدًا ل تنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل.

كما تضمنت مؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية، وصول إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2023 إلى 74 مليون طن بواقع حوالى 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45 مليون طن غاز طبيعى، ومليون طن بوتاجاز إضافة إلى البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.

وارتفع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بنسبة تناهز 2% عن العام السابق نتيجة لوضع بعض الآبار الجديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالى (GNN) بخليج السويس.

وكان 2023 عامًا جديدًا من الإنجاز فى مسيرة قطاع البترول الداعمة للاقتصاد الوطنى رغم التحديات العالمية التى تتعرض لها صناعة البترول والغاز، إلا أن تلك الصناعة الحيوية نجحت من خلال جهود تطويرية فى تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة.

ووضع قطاع البترول المصرى بوضع صناعة البترول والغاز لأول مرة على مائدة الحوار فى مؤتمرات المناخ خلال قمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضى، وشهدت تنظيم يوم خفض الكربون ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر لأول مرة على الإطلاق.

علاوة على ذلك يمضى قطاع البترول المصرى في تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة لخفض وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج للبترول والغاز ضمن استراتيجية شاملة تستهدف كل مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وذلك بالتوازن مع استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى الكثيف الاستهلاك باحتياجاته من المنتجات البترولية (سولار –بنزين- بوتاجاز- غاز طبيعى).