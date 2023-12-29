5 مشروعات زيت وغاز جديدة تبدأ إنتاج 144 مليون قدم غاز و15 ألف برميل زيت

كتبت مروة الغول

شهد قطاع البترول خلال 2023، وضع عدد من الحقول الجديدة على خريطة الإنتاج، إذ تم الانتهاء من وضع 5 مشروعات ل حقول الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يوميًا، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى307 ملايين دولار، وشملت:



1- حقل شمال إدكو/ شمال العامرية ينتج كميات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي إنتاج 80 إلى 90 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، 1200 برميل متكثفات يومياً من خلال حفر وإكمال 4 آبار بشمال ادكو وشمال العامرية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 234 مليون دولار، هذا وتم بدء الإنتاج في مارس 2023.

2- حقل تين Teen شمال مطروح ينتج الحقل حوالي 4 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا و 1500 برميل متكثفات يوميًا من خلال حفر بئرين وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 12 مليون دولار، هذا وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2023.



3- حقل مليحة العميق (المرحلة الأولى) ينتج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 40 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال ربط مجمع أبار أركيديا وفراميد التابعين لشركة عجيبة للبترول بالتكامل مع تسهيلات مجمع شمس لإستغلال السعة الفائضة بتسهيلات السلام التابعة لشركة خالدة بالصحراء الغربية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 26 مليون دولار، هذا وم الانتهاء من المرحلة الأولى في سبتمبر2023.



3- حقل شرق دمنهور ينتج 10 ملايين قدم مكعب يوميًا من الغاز من حقل شرق دمنهور، وتم ربط البئر على تسهيلات دسوق وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 12 مليون دولار، وتم بدء الإنتاج في سبتمبر 2023.



4- المرحلة الأولى من تنمية حقول شمال جيسوم الشمالى GNN ينتج المشروع 12 ألف برميل زيت خام يوميًا من خلال حفر 3 آبار، وإنشاء خط بقطر 10 بوصة وطول 5.3 كم وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 23 مليون دولار، وتم بدء الإنتاج في مارس 2023.