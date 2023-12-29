وزير الأوقاف من بورسعيد: بناء وتطوير 11 ألفا و460 مسجدا بعهد الرئيس السيسى

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إنه جرى بناء وتطوير وتعمير 11 ألفا و460 مسجدا في كل محافظات الجمهورية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها 44 مسجدا في محافظة بورسعيد بمفردها.

وأكد الوزير، خلال لقائه عددا من الأئمة والواعظات بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، باللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على أن ما جرى في عهد الرئيس السيسي من بناء وتطوير وصيانة وعمارة المساجد مبنى ومعنى هو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر.

واختتم كلمته قائلا: "أهنئ أبناء بورسعيد بعيد النصر كونه عيدا مجيدا وعزيزا على المصريين جميعا يتذكرون فيه تضحيات أهالي المدينة الباسلة للدفاع عن وطنهم".

ويؤدي وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد ومفتي الديار المصرية، صلاة الجمعة، بمسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.