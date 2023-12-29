وزارة التموين تنتهى من صرف المقررات التموينية للبقالين عن شهر ديسمبر

كتب مدحت وهبة

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة 50 جنيها لكل فرد مقيد بالبطاقة، مع طرح السلع على بطاقات التموين بأسعار مدعمة، ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 65 مليون مواطن.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد وجود اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز داخل الأراضى المصرية تكفى أكثر من احتياجات المواطنين، كما يوجد تعاقدات للحوم المجمدة على مدار عام وأيضاً تعاقد على رؤوس المواشي لمدة 3 أشهر لطرح اللحوم الطازجة، بجانب وجود رؤوس مواشي بالمحاجر فى سفاجا وأبو سمبل، كما توجد كميات كبيرة من زيت الطعام تتجاوز 5 أشهر، وأن رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وتقليل حلقات تداول المنتجات يؤدى إلى انخفاض تكلفة النقل، وبالتالي انخفاض سعر المنتج النهائي للمستهلك.