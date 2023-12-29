نقابة صيادلة القاهرة: توقف تقديم الخدمات للأعضاء الأحد بسبب الجرد السنوى

كتبت آية دعبس

قالت نقابة صيادلة القاهرة ، إنها ستتوقف عن التعامل أو استقبال الجمهور بمقر النقابة يوم الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023 لأعمال الجرد السنوى مع الجهاز المركزى للمحاسبات، ويتم استئناف العمل يوم الاثنين الأول من يناير 2024.

وقد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن وقف التعامل أو استقبال الجمهور بمقر النقابة الرئيسى بجاردن سيتى يوم الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023 لأعمال الجرد السنوى مع الجهاز المركزى للمحاسبات، ليكون آخر يوم للتعامل مع الجمهور خلال عام 2023 هو يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، ويتم استئناف العمل يوم الأثنين الأول من يناير 2024.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن وقف التعامل أو استقبال الجمهور بمقر النقابة الرئيسى بجاردن سيتى يوم الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023 لأعمال الجرد السنوى مع الجهاز المركزى للمحاسبات، ليكون آخر يوم للتعامل مع الجمهور خلال عام 2023 هو يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023.

وذلك بناء على الاعلان الصادر من اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى يضم نقابات الصيادلة، الأطباء البشريين، والاسنان، والبيطريين، حيث تقرر إيقاف التعامل مع الجمهور بالمبنى الرئيسى للنقابات الأربعة للانشغال بأعمال الجرد السنوى، على أن يتم استئناف العمل بداية العام الجديد الموافق يوم الاثنين 1يناير 2024.

فيما أعلن الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه تقرر إيقاف العمل داخل مقر النقابة العامة للأطباء، يوم الأحد المقبل، الموافق 31/12/2023 نظراً لأعمال الجرد السنوي، على أن يستأنف العمل بنقابة الأطباء يوم الإثنين الموافق 1/1/2024 .

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، إن يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 هو آخر أيام فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لعام 2024، مطالبة الأعضاء الراغبين فى الاشتراك للمرة الأولى أو إضافة عضو جديد أو حذف عضو للمشتركين القدامى، بمشروع العلاج، بسرعة الاشتراك قبل إنتهاء المدة المُحددة لذلك.

وأوضحت أنه على الأعضاء الراغبين فى التجديد فقط يمكنهم الاشتراك عن طريق أى وسيلة دفع إلكترونية حتى يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر، واستلام الكارنيهات فى أى وقت من السنة الجديدة.