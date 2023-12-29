اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 ديسمبر 2023 10:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مياه نهر الدانوب تغمر شوارع العاصمة المجرية بودابست.. صور

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 10:00 ص
مياه نهر الدانوب تغمر شوارع العاصمة المجرية بودابست.. صور شوارع العاصمة المجرية بودابست
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فاض نهر الدانوب في شوارع المجر، وغمرت المياه الطرق المحيطة بالنهر في العاصمة بودابست، وسط تحذيرات من وصول الفيضانات إلى نحو 1200 كلم في البلد الأوروبي.

وتوقعت المديرية العامة لإدارة المياه في المجر، وصول مستوى المياه في العاصمة إلى ذروتها 700 سنتيمتر، بحسب "ا ف ب".

وقالت المديرية العامة لإدارة المياه، إن بعض الأنهار الصغيرة في الجهة الغربية من البلاد، بدأت بالفعل في العودة إلى مجاريها، فيما يُتوقع انخفاض مستوى مياه نهر الدانوب ببطء فقط.

ويصنف نهر الدانوب على أنه ثاني أطول نهر في أوروبا، ويتدفق نهر الدانوب العظيم عبر ما لا يقل عن 10 دول: ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا والمجر وكرواتيا وصربيا ورومانيا وبلغاريا ومولدوفا وأوكرانيا.

 

مجريون فى شوارع
مجريون فى شوارع

 

شوارع المجر
شوارع المجر

 

فيضان نهر الدانوب
فيضان نهر الدانوب

 







بودابست

نهر الدانوب

العاصمة المجرية

المجر

فيضان المجر

اخبار المجر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة