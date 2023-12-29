مياه نهر الدانوب تغمر شوارع العاصمة المجرية بودابست.. صور

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

فاض نهر الدانوب في شوارع المجر، وغمرت المياه الطرق المحيطة بالنهر في العاصمة بودابست، وسط تحذيرات من وصول الفيضانات إلى نحو 1200 كلم في البلد الأوروبي.

وتوقعت المديرية العامة لإدارة المياه في المجر، وصول مستوى المياه في العاصمة إلى ذروتها 700 سنتيمتر، بحسب "ا ف ب".

وقالت المديرية العامة لإدارة المياه، إن بعض الأنهار الصغيرة في الجهة الغربية من البلاد، بدأت بالفعل في العودة إلى مجاريها، فيما يُتوقع انخفاض مستوى مياه نهر الدانوب ببطء فقط.

ويصنف نهر الدانوب على أنه ثاني أطول نهر في أوروبا، ويتدفق نهر الدانوب العظيم عبر ما لا يقل عن 10 دول: ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا والمجر وكرواتيا وصربيا ورومانيا وبلغاريا ومولدوفا وأوكرانيا.



مجريون فى شوارع



شوارع المجر