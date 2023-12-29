مصرع سيدة وطفلها بسبب تسريب الغاز داخل وحدتهم السكنية في الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت منطقة عزبة الصوامع التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، مصرع سيدة وطفلها داخل وحدتهم السكنية، وذلك بسبب تسريب الغاز وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة عزبة الصوامع بمدينة زفتي، بمصرع سيدة وطفلها داخل وحدتهم السكنية، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين من البحث المبدئي أنهم تعرضوا للاختناق بسبب تسريب الغاز، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.