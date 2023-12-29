مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين فى حادث دهس جنوبى ألمانيا

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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم /الجمعة/، مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص فى حادث دهس جنوبى البلاد، مضيفة أنها ما زالت تحقق فى ملابساته.

وأفادت الشرطة - فى بيان نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية- بأن الحادث وقع بعدما صدمت شاحنة خمسة أشخاص بالقرب من محطة للسكة الحديدية فى وسط مدينة باساو.



وأضاف البيان أن سائق الشاحنة يبلغ من العمر 63 عاما، وقد أصيب فى الحادث الذى أسفر عن مصرع سيدة تبلغ من العمر 37 عاما، وإصابة 4 من المارة الآخرين بجروح خطيرة، بينهم نجل الضحية البالغ من العمر 11 عاما.



من جانبها، قالت متحدثة باسم الشرطة إنه ينظر فى الوقت الراهن إلى الواقعة على أنها "حادث"، وجارى التحقيق لكشف الملابسات المحيطة.