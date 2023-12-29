مش بكترها.. مراهم المضادات الحيوية تسبب مشكلات مرضية اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

استخدام كريمات أو مراهم المضادات الحيوية الموضعية، أحد أهم الممارسات الخاطئة التي يرتكبها البعض، فعند دهان مثل هذه الكريمات فإنك بشكل قاطع تسبب الدمار لبشرتك وصحتك أيضًا.

ذكر تقرير نشر في موقع usphrmacist أن المضادات الحيوية على هيئة مراهم وكريمات، يجب استخدامها وفقا لاستشارة مختص خاصة في حالة الجروح، سواء كانت بسيطة أو عميقة، ولا يمكن استخدام المضادات الحيوية على الحبوب والبثور كما يفعل البعض خطأ.

وأوضح أن مراهم المضادات الحيوية الموضعية توضع على الجروح في حالات معينة مثل مكافحة البكتيريا والجراثيم وزحفها، وكذلك منع العدوى، ولكن لديها آثار جانبية خاصة إذا كانت الحالة لا تستدعي استخدمها،ومن بين هذه الآثار التهابات شديده بالجلد وطفح جلدي، مع الرغبة الشديدة في الهرش وجفاف المنطقة، فضلاً عن أخطر مخاطرها وهو مقاومة البكتيريا والجراثيم لنوعية المضاد مما يجعلها سبب فى الاضرار بالجلد أكثر وأكثر، فتسوء حالة الجرح أو البثور ونبدأ في معالجة العدوى بصعوبة من البداية مرة أخرى.

فيما ذكر تقرير آخر نشر فى موقع edicalxpress ان الجروح البسيطة لا تحتاج لمراهم المضادات الحيويه، ولا يمكن استخدام هذه النوعيات من المراهم والكريمات إلا في حالات محدده وعندما يكون الجرح أو المشكله لها بعض العلامات والتى منها، الشعور بوجع أو الم في الجرح أو أن يكون الجرح قد كون قيحا اصفرار او احمرار، أن تتحول البشره إلى اللون الداكن، الشعور بارتفاع درجة الحرارة في الجسم أو الشعور بالبرودة الشديدة جدا.

تورمات شديده وانتفاخات أو ظهور خطوط حمراء أو بنية على الالتهاب أو الجرح ذاته، شكل الجرح بشكل عام يكون غير متزن وتظهر عليه علامات الاصابه بعدوى.

ما فات كان العلامات التي تستوجب إستخدام مراهم المضادات الحيوية الموضعية ، وغير ذلك يكون من الخطا اللجوء إليها للتخلص من أية مشكلات في البشرة إلا باستشاره طبيب مختص يحدد مدة معينة لاستخدامها للوقاية من تصبغات البشرة والتهابها واضطراب الجلد وشيخوخته وكذلك الوقاية من تقشره وجفافه وزحف العدوى له.