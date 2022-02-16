"شاى الورد" يساعد فى التخلص من الوزن الزائد ويعزز المناعة

كتبت - ميرفت رشاد

يستخدم الورد في مستحضرات التجميل والكريمات والمراهم العضوية، يحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية ، سواء بالنسبة للصحة العامة أو لتعزيز جمال البشرة والوجه، غالبًا ما يتم استخدام ماء الورد وزيت بذور الورد في أنظمة التجميل، ولكن هل تعلم أن زهور الورد يمكن أن تساعدك على تحقيق أهداف جسمك من خلال إنقاص وزنك؟ شاي الورد هو أحد أفضل أنواع شاي الأعشاب التي تضيفها إلى نظامك الغذائي اليومي ، إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

يساعد شاى الورد على تحسين صحة الجلد والشعر بسبب مضادات الأكسدة الموجودة فيه ، كما أنه مفيد للهضم أيضًا، وهو مزيل للتوتر ومُحسِّن للمزاج لأن رائحة الورد توصف بأن يكون لها هذا التأثير على أذهاننا فهو سهل التحضير في المنزل.

فوائد فقدان الوزن من شاي الورد التي يجب أن تعرفها:

يحارب الالتهابات:

يحتوي الورد على خصائص مضادة للالتهابات، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة، أشارت الأبحاث مرارًا وتكرارًا إلى وجود صلة بين الالتهاب وزيادة الوزن ، وبالتالي فإن شاي الورد قد يزيد من فقدان الوزن.

يكبح الجوع الآلام:

يمكن تناول شاي الورد كبديل صحي خالٍ من الكافيين للقهوة أو الشاي ، للحد من آلام الجوع وتعزيز فقدان الوزن .

يعزز الهضم:

من المعروف أن الورد يعزز القوى الهضمية في الجسم ، والجهاز الهضمي الصحي هو المفتاح لفقدان الوزن بشكل فعال، قد يساعد شاي الورد البكتيريا الجيدة على النمو في الجهاز الهضمي وقد استخدم كعلاج عشبي للإمساك والإسهال.

يساعد في إزالة السموم:

قد يساعد شاي الورد في الوقاية من التهابات المسالك البولية بسبب خصائصه في التخلص من السموم ومدر للبول.

يقوي المناعة:

لإنقاص الوزن بطريقة صحية ، من الضروري أن تكون خاليًا من الأمراض أولاً ، وقد يساعدك شاي الورد على محاربة الالتهابات ، نظرًا لوجود فيتامين سي فيه.