مش بس هايطولك.. تمارين العقلة فوائدها عظيمة للصحة اعرف محاذير ممارستها

كتبت مروه محمود الياس

"العب عقلة عشان تطول" جمل سمعناها كثيرًا، وتتردد كلما كان الشخص يعاني من قصر القامة، ينصحه من حوله بممارسة تمارين العقلة، ولكن لا يعي الكثيرون أن هذه النوعيات من التمارين لها فوائد صحية للجسم والعضلات والأعصاب والعظام لا حصر لها.

هذا التقرير الذي نشر في موقع verywellfit ذكر أهمية وفوائد تمارين العقلة التي تزيد عن كونها مجرد تمرين لإطالة الاطراف.

تمرين العقلة مفيد وحيوي لكل أعصاب الجسم ولكل العضلات، فهو بشكل كبير يستهدف عضلات بعينها، خاصة العضلة الكبيرة في الظهر وهي من أهم العضلات الموجودة في الجسم والتي تساعد على تحمل الأحمال والجهد الزائد على الجسم، كما أن تقويتها يعزز من حالة الظهر والعمود الفقري بشكل كامل فضلاً عن كل الأعصاب التى يتم تقويتها في تلك المنطقة.

يساعد أيضًا تمرين العقلة على تعزيز قوة الذراعين وعضلاتهما لتشغيلهما الدائم نتيجة استخدامهما طوال التمرين، فضلاً عن أنه يقوي من عضلات الصدر والقفص الصدري بشكل ملحوظ، ويحسن من مظهرها فضلاً عن تقوية عضلات الكتفين وأعصابهما.

يقوي تمرين العقلة أيضًا عضلات البطن فهو تمرين مثالي للجزء العلوي من الجسم، يعزز من قوة التحمل للجهد والارهاق، يجعلك نشيطًا وقويًا في الوقت ذاته ويحسن من مظهر الجزء العلوي من الجسم ويزيد من مرونته ويقوي الذراعين ويجعلهما أكثر قدره على تحمل الأحمال الثقيله.

ولكن حذر التقرير من بعض الحالات التي لا يمكن فيها ممارسة تمارين العقلة إلا بعد استشاره المختصين، ومنها إذا كنت تعاني من إصابة ما قديمة أو حديثة في الكتفين أو الذراعين أو الرزق أو المرفق او الظهر أو الرقبة، فضلاً عن من تكون أوزانهم ثقيلة يجب استشاره المختص قبل ممارسة هذا التمرين، ويفضل ممارسته يومين في الأسبوع دون اسراف لتجنب أية مشكلات ناتجة عن زيادة الأحمال والجهد.