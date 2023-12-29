مستشفيات جامعة عين شمس تعقد يوما علميا للتمريض و8 محاضرات علمية

كتب ـ محمود راغب

نظمت مستشفيات جامعة عين شمس ، اليوم العلمى للتمريض، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، بتنظيم الإدارة المركزية للتمريض برئاسة الدكتورة منال عبد السلام مدير الإدارة المركزية للتمريض.

وأشاد الدكتور طارق يوسف خلال كلمته بنجاح مستوى أداء التمريض خلال الجولة الميدانية الأخيرة لوفد الاعتماد والرقابة الصحية وانبهار الوفد بمستوى التمريض، مشيرا إلى أن تحسين بيئة العمل وتطويرها يحسن من أداء التمريض أداء ملموساً على أرض الواقع.

كما أكد على أن اليوم العلمي للتمريض هو أمر مميز يسعى لتحسين أداء العاملين، مشيراً إلى أن كل الفعاليات العلمية دائماً ما تعطي فاعلية لتحسين الخدمة المقدمة للمريض، ووجه بتفعيل مثل هذا اليوم لجميع المستشفيات كلاً في تخصصه مؤكداً على أن الأولوية للمريض دائماً وأن تحسين أداء العاملين بقطاع التمريض يرفع من كفاءة الخدمة المقدمة للمريض.

أكدت د. منال عبد السلام، أن اليوم العلمي يجدد المعلومات التمريضية لدى أعضاء التمريض واكتساب كل ما هو جديد فى علوم التمريض من حيث الرعاية التمريضية، وذلك لتقديم الخدمة التمريضية لمرضى مستشفيات جامعة عين شمس على مستوى عالٍ من الكفاءة والجودة.

وأضافت أنها فخورة بمؤشر نجاح التمريض أثناء قياس هذا المؤشر من إدارة الجودة كما تأمل في زيادة العطاء للمرضى.

كما طالبت بضرورة إقامة ورش عمل تدريبية على كيفية التعامل مع المرضى وذويهم لتحسين مهارات التواصل لديهم.

شملت فعاليات اليوم العلمي إلقاء "8 محاضرات علمية" هامة عن الرعاية التمريضية، بهدف التدريب والتطوير المستمر وأيضاً الإطلاع على ما يستجد من معلومات وبيانات عن الرعاية التمريضية للإرتقاء بمستوى الخدمة التمريضية المقدمة للمرضى بمستشفيات جامعة عين شمس ، وذلك بحضور أعضاء هيئة التمريض العاملين بمستشفيات جامعة عين شمس.