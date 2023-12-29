طوابير للمصريين والأجانب لزيارة قلعة قاتبياى الأثرية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت قلعة قايتباي الأثرية فى الإسكندرية، إقبالا بإعداد كبيرة من الزائرين المصريين والعرب والأجانب من دول العالم، التي تتوافد علي محافظة الاسكندرية خاصة يوم الجمعة علي شكل طوابير ،لزيارة المناطق الأثرية .

قال محمد متولي مدير عام اثار الإسكندرية ، أن منطقة قلعة قايتباي الأثرية تشهد اقبالا كبير وذلك بتحسن الأحوال الجوية علي المحافظة ، واقبال الزائرين من المصريين والأجانب ضمن اهتمام وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لأهمية قلعة قايتباي الأثرية كاهم اثر اسلامي علي مستوي الوجة البحري .

واضاف متولي لـ" اليوم السابع " أن قلعة قايتباي الأثرية ، أحد أهم الآثار ، التي تقع علي جزيرة فاروس ،علي مساحة 4.5 فدان ، وتلقي قلعة قايتباي الأثرية ،أهتماما من الدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار ،بتطوير المنطقة الأثرية ، حيث يتم حاليا 4 مشاريع في وقت واحد وهي " مشروع الخدمات المقدم للزائرين - مشروع تطوير حمامات القلعة - لوحات إرشادية بالغة العربية والأجنبية - وأعمال صيانة لكافة اجزاء القلعة " ، كما يتم أعمال صيانة للبرج الرئيسي، والصحن والمسجد الاثري والصهريج الاثري ،وذلك لقيمتها التاريخية، حيث تعود إلى 546 سنة، ومازالت شامخة والمقصد الأول لزائرى محافظة الإسكندرية.

وتعتبر قلعة قايتباى الأثرية هى درة العمارة الإسلامية والحربية فى الوجه البحرى كله وأشهر اثر موجود فى الإسكندرية، والتى يقصده المصريين والعرب والأجانب، لتكون رقم واحد فى زيارتهم للقلعة، والتى بناها السلطان قايتباى، مكان فنار الإسكندرية القديم، والذى كان يعد أحد عجائب الدنيا السبعة القديمة.



اقبال-كبير-على-قلعة-قايتباي-الأثرية-في-الإسكندرية



توافد-كبير-علي-زيارة-قلعة-قايتباي-الأثرية-في-الإسكندرية



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