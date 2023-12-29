"لقى الله ساجدا".. لحظة استشهاد مقاوم فلسطينى فى خان يونس بقذيفة إسرائيلية

كتب محمد جمال

لقى الله ساجدا ، هكذا تداول وسائل إعلام وحسابات فلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، توثق لحظة استشهاد أحد المقاومين الفلسطينيين إثر إصابته بقذيفة صاروخية إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبى قطاع غزة

مـقـاوم أصيب بقـذيـفـة صـاروخـيـة في خانيونس واختار أن تكون آخر لحظات عمره ساجدا.



{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} pic.twitter.com/kgG0mnnHX1 — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) December 28, 2023

ويظهر فى المقطع المصور، المقاوم وهو يسجد لله قبل لحظات من استشهاده.