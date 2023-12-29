كيف تقلل من التهاب الشعب الهوائية لمرضى الحساسية في الشتاء

كتبت إيناس البنا

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء ترتبط معها الكثير من أمراض الجهاز التنفسى العلوى منها نزلات البرد والإنفلونزا ، ولكن فيما يخص مرضى الحساسية ومرضى الصدر قد يزيد الأمر عن ذلك ليصل إلى حد التهاب الشعب الهوائية.

من جانبها أوضحت الدكتورة داليا الشعراوى أستاذ مساعد الأمراض الصدرية كلية الطب جامعة طنطا، أن التهاب الشعب الهوائية يحدث عندما تلتهب الممرات الهوائية المؤدية إلى الرئتين وتمتلئ بالمخاط، ما يسبب السعال المزعج بينما يحاول جسمك التخلص من المخاط، وتكون الفيروسات هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية الحاد.

وأوضحت أستاذ الأمراض الصدرية في تصريح خاص لـ اليوم السابع"، أن هناك بعض الفئات التي تكون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية منهم، المدخنين أو من يستنشق الدخان، مرضى الربو والأمراض التنفسية، من يتعرض لملوثات بيئية مثل الدخان أو المواد الكيمائية، مرضى اضطراب المناعة الذاتية أو أي مرض آخر يسبب الالتهاب.

وأشار إلى أنه يمكن التغلب على التهاب الشعب الهوائية من خلال اتباع النصائح التالية: الالتزام بالعلاجات الاستنشاقية التي يحددها الطبيب المعالج على حسب شدة المرض وعدم اقتصار استخدام عند الضرورة فقط.



البعد عن الأتربة والهواء البارد المباشر مع الحفاظ على التهوية الجيدة خاصة في أماكن المعيشة.



أخذ اللقاحات اللازمة لتحفيز مناعة الجهاز التنفسى ضد العدوى المتكررة في الشتاء أهمها مصل الأنفلونزا الرباعى ومصل المكورات الرئوية مرة كل 5 سنوات وقد تكون مرة بالعمر.

تقليل الإجهاد البدنى من خلال أخذ فترة كافية من النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميًا.



تقليل الإجهاد التنفسى لأن التوتر من أشهر أسباب استثارة وضعف الجهاز المناعى.



الاهتمام بالنظام الغذائي المتوازن والغنى بمضادات الأكسدة وفيتامين سى مثل الموالح من برتقال ويوسفى، والجوافة والرمان.



ضرورة الحفاظ على الوزن والابتعاد عن السمنة التي لها تأثير مباشر على تكرار الاتهابات الشعبية.