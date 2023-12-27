كورونا ولا برد وزكام.. استشارى هيقول لك إزاى تتعامل مع الدور المنتشر حاليا

كتبت فاطمة خليل

تنتشر الأمراض التنفسية مثل: كورونا و نزلات البرد والأنفلونزا مع بدء فصل الشتاء، ونجد العديد من الأشخاص حاليا يعانون من نفس الأعراض من الرشح وسيلان الأنف والتهاب الحلق مع الشعور بالتعب والارهاق، ويتساءل الكثيرين هل هذه الأعراض ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا أم نزلة برد وزكام أم دور أنفلونزا، وما طرق التعامل مع الفيروسات المنتشرة حاليا وعلاجها.. هذا ما نتعرف على إجابته فى السطور التالية.

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن هناك عدة فيروسات تنفسية تنتشر فى هذا الوقت ويزداد نشاطها منها كورونا ونزلات البرد والأنفلونزا والفيروس المخلوى التنفسى، وكلها لها نفس الأعراض تقريبا ويصعب التفرقة بينهم، مضيفا أنه من المهم تعزيز جهاز المناعة، حتى يستطيع محاربة هذه الأمراض.

وأوضح الحداد، أن الوقاية خير من العلاج ويكون تعزيز المناعة من خلال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والليمون والزنك مثل الأكلات البحرية والحبوب الكاملة ولحم البقر وغيرها مع الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التى تحمى من الأمراض مثل: الخضروات والفواكه خاصة الخضروات الورقية، وشدد على ضرورة ترطيب الجسم بالماء خاصة خلال فترة المرض وشرب السوائل مثل المشروبات العشبية وشوربة الدجاج.

وتابع قائلا أن علاج الأمراض التنفسية الفيروسية يتشابه، وهو الراحة التامة فى المنزل وارتداء كمامة لمنع انتشار العدوى، وتناول خوافض الحرارة عند الشعور بالحمى.

ونصح الحداد أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بأن يتخذوا احتياطات الوقاية، ويرتدوا كمامة مع أخذ الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا بجانب لقاح الأنفلونزا، لحمايتهم من حدوث مضاعفات عند الإصابة.

وأضاف أن احتياطات الوقاية من الأمراض التنفسية ومنها كورونا تشمل ارتداء كمامة والتباعد الاجتماعى وأخذ لقاحات كورونا والانفلونزا وغسيل الأيدي بالماء والصابون باستمرار.