فوز المستشار عمر غانم برئاسة نادي قضاة أسيوط في انتخابات التجديد الكلى

وعلي مقاعد المستشارين فاز كل من المستشار أحمد عيسى كدواني، والمستشار أحمد عبد الراضي والمستشار هشام قرشى، والمستشار محمود طايع.

وعلى مقاعد رؤوساء المحاكم والقضاة فاز كل من المستشار طاهر أبوزيد، والمستشار أحمد مراد، والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز .

الجدير بالذكر أن من لهم حق التصويت 1121 مستشار وقاضي أعضاء الجمعية العمومية بنادي القضاة في أسيوط.

وجرت عملية الاقتراع اليوم في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة أسيوط، وتنافس فيها 3 مرشحين على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي و12 مرشحا على مقاعد الأعضاء.