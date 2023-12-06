ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للتعليم الأزهرى بجميع المراحل

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية جميع جداول امتحانات المراحل التعليمية - الابتدائية - الاعدادية - الثانوية، للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2023-2024 ، بالإضافة إلى جداول امتحانات مراحل البعوث الإسلامية، وذلك على النحو الآتى:



الصفين الرابع والخامس الابتدائى



اتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية



الصف الاول الاعدادى



الصف الثانى الاعدادى



الشهادة الاعدادية



طلاب البرنامج التأهيلى الملحقين على الشهادة الاعدادية



الصف الاول الثانوى علمى



الصف الثانى الثانوى علمى



الصف الاول الثانوى ادبى



الصف الثانى الثانوى ادبى



الصف الأول الاعدادى - البعوث الاسلامية

الصف الثانى الإعدادى - البعوث الإسلامية



الصف الاول الثانوى - البعوث الاسلامية- القسم العلمى



الصف الثانى الثانوى - البعوث الاسلامية- القسم العلمى



الصف الاول الثانوى - البعوث الاسلامية- القسم الادبى