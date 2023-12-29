شركة مطاحن مصر الوسطى: عرض آلات ومعدات مصنع المكرونة بالمنيا للبيع

كتب هانى الحوتى

قالت شركة مطاحن مصر الوسطى ، إنه سيتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع آلات ومعدات مصنع المكرونة بالمنيا (المتوقف) كأجزاء منفصلة، وذلك بعد احتفاظ الشركة بما يلزم وحداتها العاملة.

يأتي ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية لشركة مطاحن مصر الوسطى في 30 يونيو عام 2023 والذي تضمن أصولًا ثابتة منها طاقات عاطلة غير مستغلة منذ عدة سنوات بلغت التكلفة الدفترية لما أمكن حصره منها 25.3 مليون جنيه تتضمن بعض المطاحن ومصنع المكرونة وغيرها والمتوقفة منذ عدة سنوات، منها آلات ومعدات مصنع المكرونة بالمنيا البالغ تكلفته الدفترية 18.8 مليون جنيه.

أضافت الشركة، أنه تم عرض مطحن الحمراء للتأجير أكثر من مرة، ولم يتم تأجيره وجاري دراسة كيفية استغلاله، وبالنسبة لأراضي ساحل سليم وديروط بأسيوط، سيتم إدراجهم لمشروعات الاستثمار العقاري مستقبلًا بعد تسجيلها، وسيتم دراسة كيفية استغلالهما بعد انتهاء إجراءات التسجيل، أما بالنسبة لمطحن عبد اللطيف، يتم استخدام جزء منه كورشة سيارات ومخزون لقطع الغيار، وباقي المواقع جاري دراسة الاستغلال الأمثل لها، وتم إرسال التقرير للشركة القابضة والمظروف المغلق الخاص بالتسعير للخط، وذلك لاستكمال إجراءات بيع الخط.

جاء ذلك ردًا على توصية الجهاز المركزي للمحاسبات، بالاستفادة من كل الطاقات المتاحة من المباني والأراضي غير المستغلة ببعض وحدات الشركة البالغ تكلفتها الدفترية نحو 6.1 مليون جنيه، ونحو 57 ألف جنيه، على الترتيب، واستمرار عدم التصرف الاقتصادي لخط إنتاج الخبز الفينو بقطاع أسيوط البالغ تكلفته الدفترية 472 ألف جنيه، والمتوقف عن العمل منذ سنوات والمهلك دفتريًا بالكامل، وكذلك قطع الغيار الخاصة به البالغ قميتها 140 ألف جنيه.