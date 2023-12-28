اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 06:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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خدمات تهمك.. إجراءات طلب استخراج شهادة سداد غرامات المبانى

الخميس، 28 ديسمبر 2023 06:00 ص
خدمات تهمك.. إجراءات طلب استخراج شهادة سداد غرامات المبانى محافظة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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شهدت محافظة سوهاج مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية وهو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول إلى رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية فى التعامل بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد.

"اليوم السابع" يقدم فى التقرير التالى المستندات المطلوبة لإجراء طلب استخراج شهادة تفيد سداد غرامات المبانى.

المستندات والأوراق المطلوبة..

1 - مستند إثبات شخصية مقدم الطلب وصورة التوكيل فى حالة الوكالة (للاطلاع).

2 - صورة من حكم محكمة (إن وجد).

 -  3صورة من إيصال سداد الغرامة (إن وجد).

4 - إيصال سداد المبالغ المستحقة على الشهادة.

 







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