حتى الحيوانات لم تنج.. القصف الإسرائيلى يصيب "كلب" داخل قطاع غزة.. فيديو

تواصل إسرائيل عدوانها السافر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء، وفي مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة ظهر من خلاله تضرر "كلب" من الاستهداف الغاشم للطيران الإسرائيلي على قطاع غزة.

💔🇵🇸 Even Palestinian dogs are not safe from ISRAELI TERRORISM. pic.twitter.com/WlP9uT8soe