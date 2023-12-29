تليجراف: أكثر من نصف قوات الشرطة بإنجلترا وويلز تفشل فى التحقيق بالجرائم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن أكثر من نصف قوات الشرطة فى إنجلترا وويلز تخفق فى التحقيق فى الجرائم بشكل صحيح، بحسب ما أفادت تقارير رقابة رسمية.

فمن بين 43 من قوات الشرطة فى إنجلترا وويلز، حكم المفتشون بأن 22 منها "غير كافية" أو "بحاجة إلى تحسين" فى التحقيق بالجرائم، وهما أسوأ تصنيفين للاداء.

وتواجه القوات تحقيقا تجريه مفتشية جلالة الملك للشرطة العام المقبل، بشأن الإخفافات التى تسببت فى انخفاض نسب الجرائم التى يتم حلها إلى مستويات قياسية.

ووفقا للتقارير، فقد أخطأت القوات فى الأدلة التى كان من الممكن أن تحل جرائم السطو والسرقة والاعتداءات، وفشلت فى الوصول إلى مسرح الجريمة على الفوز لاستعادة الأدلة أو القبض على المشتبه بهم.

وقالت الهيئة الرقابية لصحيفة التليجراف إن العديد من القوات واجهت تحديات حقيقية فى الرد على مكالمات الطوارئ والتعامل معها فى الوقت المناسب، وأنه تم حل عدد منخفض بشكل غير مقبول من الجرائم بعد التحقيقات.

وقال متحدث باسم المفتشية أنه إذا أرادت الشرطة إعادة بناء ثقة الجمهور، فمن الضرورى أن تعمل القوات سريعا لتصحيح هذه المشكلات وتوفير المستوى العالمى من الخدمة التى يستحقها الجمهور، وأضاف أنهم يعتزمون إجراء فحص موضوعى لتحقيقات الشرطة فى 2024.

وأظهرت أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن واحدة فقط من بين 18 جريمة يتم الإبلاغ عنها للشرطة أدت إلى توجيه الاتهام للمشتبه به لمدة عام حتى يونيو الماضى، مقارنة بواحدة من كل ستة مخالفات أدت إلى توجيه اتهامات قبل عقد من الزمان.