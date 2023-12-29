تعرف على جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة الهاربين المحكوم عليهم

محمود عبد الراضى

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

ضبط (تاجر ملابس- مقيم بمحافظة البحيرة)، مطلوب التنفيذ عليه فى 66 قضية "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس 51 سنة وكفالات مالية.

ضبط (مالك مقهى- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة)، مطلوب التنفيذ عليه فى 40 قضية "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس 92 سنة وكفالات مالية.

ضبط (نقاش- مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا) مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى قضية "إتجار مخدرات".

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.