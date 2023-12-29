اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 07:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة الهاربين المحكوم عليهم

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 06:23 م
تعرف على جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة الهاربين المحكوم عليهم ارشيفية
محمود عبد الراضى

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .
 
ضبط (تاجر ملابس- مقيم بمحافظة البحيرة)، مطلوب التنفيذ عليه فى 66 قضية "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس 51 سنة وكفالات مالية.
 
ضبط (مالك مقهى- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة)، مطلوب التنفيذ عليه فى 40 قضية "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس 92 سنة وكفالات مالية.
 
ضبط (نقاش- مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا) مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى قضية "إتجار مخدرات".
 
 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 






جهود امنية

ملاحقة

ضبط

الامن




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