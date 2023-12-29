بايدن يمدد إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم

أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد قرار تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين مع استمرار المفاوضات.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة إنه قرر تمديد فترة التعليق التي أعلنها قبل عامين حتى 31 ديسمبر 2025، فيما لا يزال الطرفان بعيدين عن حل النزاع المستمر منذ سنوات.

وأضاف: "قررت أن كميات محددة من واردات مواد الصلب المؤهلة من الاتحاد الأوروبي لن تهدد بعد الآن بإضعاف الأمن القومي".

وفي عام 2018، فرض الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم من العديد من البلدان، في خطوة تهدف إلى حد كبير إلى حماية المنتجين الأمريكيين من الواردات الصينية الأرخص، غير أن القيود الواسعة النطاق طالت أيضا الواردات من الاتحاد الأوروبي، مما دفع التكتل الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية على السلع الأمريكية.

وبعد تولي بايدن سدة الحكم عام 2021، أبقى الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية سارية لكنه علق فرضها على الواردات من الاتحاد الأوروبي، وكان مقررا أن ينتهي الإعفاء في نهاية عام 2023.

ويأتي التمديد الذي كان متوقعا على نطاق واسع بعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين من تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه سيعلق تعريفاته الانتقامية بسبب "التعامل المكثف" مع الولايات المتحدة.