اليوم السابع
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انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق فى أوكرانيا بعد هجوم روسى كبير

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 10:29 ص
انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق فى أوكرانيا بعد هجوم روسى كبير انقطاع الكهرباء
كتب ــ عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، في بيان اليوم الجمعة، انقطاع الكهرباء في 4 مناطق بعد هجوم جوي روسي كبير استهدف عدة مدن.

وشنت روسيا ضربات صاروخية الجمعة على مدن أوكرنية من بينها العاصمة، على ما أعلنت السلطات التي فعّلت نظام الإنذار على مستوى البلاد.

وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو في منشور على منصة تلغرام "انفجارات في كييف. تفعيل الدفاعات الجوية. الزموا الملاجئ".

وبدأت روسيا عمليات عسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير من عام 2022، حيثُ بدأت الحملة بعد حشدٍ عسكري طويل، والاعتراف الروسي ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية المعلَنة من جانب واحد و‌جمهورية لوغانسك الشعبية، أعقبها دخول القوات المسلحة الروسية إلى منطقة دونباس في شرق أوكرانيا في 21 فبراير 2022.

 







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روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية




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